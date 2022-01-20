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Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu - Son Dakika

Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu

20.01.2022 00:46

Survivor All Star heyecanı, kısa bir süre önce başladı. Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz arasından adaya veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu.

Türkiye'de ilgiyle izlenen Survivor'da bu sene All Star'ın çekilmesiyle birlikte yarışmaya ilgili daha da arttı. Tüm yarışmacıların güçlü olduğu All Star'da elenen ilk ismin kim olacağı da merak ediliyordu.

SÜRGÜNE GİDEN İLK İSİM BİRSEN OLDU

18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz sürgün kampına gönderilmişti. Survivor'da yeni uygulanan sürgün kampına giden ilk isim ünlüler takımından Birsen olmuştu.

Tüm gözler eleme sonuçlarındaydı! Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu

HİKMET VE GİZEM DE EKLENDİ

Kampta 24 saat yalnız kalan Birsen'in yanına daha sonra ise Sercan gelmişti. Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Gizem Kerimoğlu da sürgün kampına giden ve elemeye kalan diğer isimler olmuştu.

Tüm gözler eleme sonuçlarındaydı! Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Survivor'da eleme adayları Hikmet, Gizem, Birsen ve Sercan için SMS oylaması geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

Tüm gözler eleme sonuçlarındaydı! Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu

ELENEN İLK İSİM GİZEM

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ilk yarışmacıyı açıkladı. Halk oylamasına göre Survivor'dan bu sezon elenen ilk yarışmacı Gizem Kerimoğlu oldu.

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu - Son Dakika Magazin


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