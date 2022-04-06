Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti - Son Dakika
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Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti

06.04.2022 08:28

Survivor'da oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımında eleme adayının belirleneceği oylama gerçekleşmişti. Gökhan, Ardahan Gönüllüler takımının eleme adayları olurken Gizem ve Barış ise ünlüler takımının eleme adayı oldu. Ve Acun Ilıcalı, ''Bu akşam veda etmek zorunda kalacak yarışmacımızın ismini açıklıyorum. Survivor All Star'a bu akşam veda eden isim Ardahan.'' diye son elenen ismi duyurdu.

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçti ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu. Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan isim olan Gizem 3. eleme adayı oldu. Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada ise Gökhan ve Yağmur'un isimleri eşit yazılınca performans birincisi Anıl, son eleme adayı olarak Gökhan'ın adını verdi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

ARDAHAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Elemeye kalan 4 yarışmacı için SMS oylaması yapıldı. Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Oylama sonuçlarına göre Gökhan, Gizem, Barış ve Ardahan arasından en az oyu alan yarışmacı Ardahan oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

"HAYALLERİME VEDA ETTİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Elendiğini öğrenince çok üzülen Ardahan, "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" şeklinde konuştu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti - Son Dakika


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