Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu

Survivor 2022'de bu sezon ilk kez uygulanacak yeni kurallar, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Konseyde yapılan açıklamaya göre, bu sezonda eleme adayları sürgün kampı adı verilen yere gidecek.

"SÜRGÜN KAMPI BAŞLATIYORUM"

Acun Ilıcalı, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün Kampı'na yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek." dedi.

"ÖDÜL VE ERZAKTAN YARARLANAMAYACAKLAR"

Acun Ilıcalı ayrıca, "Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok." ifadelerini kullandı.

"ORAYA GİDENİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

"Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim." diyen Ilıcalı, "Orada saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

İLK HAFTA 4 DOKUNULMAZLIK OYUNU VAR

Öte yandan Survivor All Star ilk haftasında dört dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın seçeceği eleme adayı sürgüne gidecek. İlk giden kişi, bir gün boyunca tek başına kalacak. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü eleme adayı sırasıyla sürgün adasına gidecek. İlk hafta eleme ise Çarşamba günü yapılacak.

SÜRGÜN KAMPI YARIŞMACILARI ŞOKE ETTİ

İlk hafta uygulanacak sürgün kampı uygulamasını duyan yarışmacılar, "Sürgünde değil miydik zaten?, Orada insanın psikolojisi bozulur" gibi tepkiler gösterdiler.

SÜRGÜN KAMPININ İLK ADAYI BİRSEN OLDU

Survivor All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Bayrak yarışı ile dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu. Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada adı yazılanlar Barış, Batuhan, Birsen, Furkan, Merve, Sercan oldu. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.