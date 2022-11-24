Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti - Son Dakika
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Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti

24.11.2022 09:59

Survivor'da 2 kez şampiyon olan ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde eden Turabi Çamkıran, son paylaşımına yaptığı yorumla olay oldu. Yarı çıplak kadınlarla verdiği pozu gelen tepkiler üzerine kaldıran Turabi'nin, "Daha +18 paylaşımlarla geri döneceğiz" sözleri dikkat çekti.

Survivor şampiyonu Turbai kariyer rotasını yurt dışına çevirmişti. yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde eden Turabi uluslararası bir ün kazandı. Sosyal medyada takipçi sayısını hızla artıran Turabi, son dönemde müstehscen paylaşımlarıyla ön plana çıkıyordu.

VERDİĞİ POZ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dün 1.9 milyon takipçili Instagram hesabından yarı çıplak bir kadınla yatakta verdiği pozu paylaşınca ortalık karıştı. Kendisini savunanların yanı sıra eleştiriye maruz kalan Turabi, o tarz paylaşımlarını kaldırdı.

Yatakta çıplak kadınla verdiği pozu sildi! Survivor Turabi '+18' açıklamasıyla tepki çekti

"+18 İLE GERİ DÖNECEĞİZ"

Turabi daha sonra bir post paylaşıp şu notu düştü; Takipçilerimden gelen tepkilerden dolayı açık seçik olan paylaşımlarımı kaldırıyorum. Takipçilerim; "Abi bu nasıl fotoğraflar? Lütfen böyle fotoğraflar paylaşma artık! Biz videolarını görmek istiyoruz! Link istiyoruz!" dedikleri için eski paylaşımları kaldırıp, yeni programımız "BiBitmedinizBe" ile daha açık seçik, daha +18 ile geri döneceğiz. Çok yakında!"

Yatakta çıplak kadınla verdiği pozu sildi! Survivor Turabi '+18' açıklamasıyla tepki çekti

Survivor şampiyonunun bu açıklaması eleştirilere cevap olarak nitelendirdi. İşte Turabi'nin kaldırdığı o paylaşımları;

Yatakta çıplak kadınla verdiği pozu sildi! Survivor Turabi '+18' açıklamasıyla tepki çekti
Yatakta çıplak kadınla verdiği pozu sildi! Survivor Turabi '+18' açıklamasıyla tepki çekti
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Turabi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti - Son Dakika


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