Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti

Annenin anlattıklarıyla stüdyo buz kesti: Her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var

Pentagon'dan Türk jetlerinin terör hedeflerini yerle bir ettiği harekata tepki

Suudiler ile Messi'nin sır anlaşması ortaya döküldü! Yenilgi sonrası her şey açığa çıktı

ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar olacak? İşte detaylı liste

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Survivor şampiyonu Turbai kariyer rotasını yurt dışına çevirmişti. yurt dışında katıldığı yarışmalarda da başarılar elde eden Turabi uluslararası bir ün kazandı. Sosyal medyada takipçi sayısını hızla artıran Turabi, son dönemde müstehscen paylaşımlarıyla ön plana çıkıyordu.

VERDİĞİ POZ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dün 1.9 milyon takipçili Instagram hesabından yarı çıplak bir kadınla yatakta verdiği pozu paylaşınca ortalık karıştı. Kendisini savunanların yanı sıra eleştiriye maruz kalan Turabi, o tarz paylaşımlarını kaldırdı.

"+18 İLE GERİ DÖNECEĞİZ"

Turabi daha sonra bir post paylaşıp şu notu düştü; Takipçilerimden gelen tepkilerden dolayı açık seçik olan paylaşımlarımı kaldırıyorum. Takipçilerim; "Abi bu nasıl fotoğraflar? Lütfen böyle fotoğraflar paylaşma artık! Biz videolarını görmek istiyoruz! Link istiyoruz!" dedikleri için eski paylaşımları kaldırıp, yeni programımız "BiBitmedinizBe" ile daha açık seçik, daha +18 ile geri döneceğiz. Çok yakında!"

Survivor şampiyonunun bu açıklaması eleştirilere cevap olarak nitelendirdi. İşte Turabi'nin kaldırdığı o paylaşımları;