Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi - Son Dakika
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Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi

28.07.2022 11:13

Survivor All Star yarışmasındaki performansıyla beğeni toplayan Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından mayolu karelerini takipçileriyle paylaştı. Karadere'nin pozları karşısında sessiz kalamayan eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yorumlara nazar boncuğu emojileri koydu.

Milli atlet Nagihan Karadere, 3. kez katıldığı Survivor'da finale kalamadan elendi. Elendikte sonra "Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 717 bin takipçisi bulunan Nagihan Karadere, tatilinden kareleri de sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak renkli mayosuyla iskelede verdiği pozları paylaştı. Karadere'nin "Mis bir gün" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı, Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum gecikmedi

TURABİ'DEN YORUM GECİKMEDİ

İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarına yorumsuz kalamadı. Çamkıran, paylaşımına yorum yaparak naza boncuğu emojileri koydu. Geçtiğimiz günlerde Karadere ile tatil yapan Demet Akalın ise paylaşıma "Yakıyor yakıyor" yorumunu yaptı.

Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı, Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum gecikmedi
Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı, Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum gecikmedi
Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı, Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum gecikmedi
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Nagihan Karadere, Turabi Çamkıran, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi - Son Dakika
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