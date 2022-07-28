Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi

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Milli atlet Nagihan Karadere, 3. kez katıldığı Survivor'da finale kalamadan elendi. Elendikte sonra "Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 717 bin takipçisi bulunan Nagihan Karadere, tatilinden kareleri de sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak renkli mayosuyla iskelede verdiği pozları paylaştı. Karadere'nin "Mis bir gün" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

TURABİ'DEN YORUM GECİKMEDİ

İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarına yorumsuz kalamadı. Çamkıran, paylaşımına yorum yaparak naza boncuğu emojileri koydu. Geçtiğimiz günlerde Karadere ile tatil yapan Demet Akalın ise paylaşıma "Yakıyor yakıyor" yorumunu yaptı.