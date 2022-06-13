Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi - Son Dakika
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Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi

13.06.2022 11:25

Survivor Ekstra programının yorumcusu Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etmesi üzerine Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Dede'nin iddialarına sinirlenerek canlı yayına bağlanan Acun Ilıcalı, "Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun. Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Sakatlığı sorgulama" diyerek tepki gösterdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programının canlı yayında sinirler gerildi. Anıl'ın yarışmaya veda etmesi üzerine sinirlenen Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığına inanmadığını söyledi. Acun Ilıcalı ise finale günler kala yapılan yorumlara sinirlenerek canlı yayına bağlandı.

FURKAN DEDE: BEN BÖYLE BİR SAKATLIK GÖRMEDİM

Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada "Yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir" dedi.

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin Ogeday'la ilgili sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı: Sorgulama

"NİSA POTADAYSA SEBEBİ OGEDAY"

Ogeday ve Nisa'nın ilişkisi hakkında da konuşan Dede, "Bugün Nisa potadaysa bunun sebebi sensin Ogeday. Sen nasıl Nisa ile birlikte hareket etmezsin ben anlamıyorum. İşin bir de duygusal tarafı var. Ne birlikteyim diyorsun ne değilim, ne seviyorum diyorsun ne sevmiyorum. Bu nasıl ilişki ya" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI YAYINA BAĞLANDI

Furkan Dede'nin sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı ise telefonla canlı yayına bağlandı. Dede'nin sözlerine sinirlenen Ilıcalı, "Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun, öyle anlıyorum. Orada bir doktor var adamın mesleği o" dedi.

"20 PARKUR SAKAT ŞEKİLDE YAPTI"

Furkan Dede ise Ilıcalı'nın sorusuna şöyle karşılık verdi: "Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim, bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti"

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin Ogeday'la ilgili sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı: Sorgulama

"BU YAYINI TEKRAR SEYRET"

Dede'nin sözlerine iyice sinirlenen Acun Ilıcalı, "Soruyu sor, soru ne?" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Risk alırsın aşırı acır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek... Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun."

ACUN ILICALI ÇİLEDEN ÇIKTI

Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Ilıcalı "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" diyerek kızdı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Furkan Dede, 4 Haziran'da da Twitter hesabından yaptığı "Bugün Survivor'da birçok maçın bilerek kaybedildiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin Ogeday'la ilgili sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı: Sorgulama
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Acun Ilıcalı ve Furkan Dede Arasında Şok Gerilim! Acun Ilıcalı ve Furkan Dede Arasında Şok Gerilim!

Acun Ilıcalı, Furkan Dede, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan 'Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi - Son Dakika
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