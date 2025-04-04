Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı

Geniş Video İzle

2013 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Hilmi Cem İntepe, şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz sene sevgilisi Pırıl Atasev'e evlilik teklifi eden Cem, önceki gün aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

04.04.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor'da dört kez mücadele eden, 'Muhteşem Yüzyıl', 'Çalıkuşu', 'Bodrum Masalı' gibi projelerde rol alan Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev'e geçtiğimiz Aralık ayında tatil için gittikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da evlilik teklifi etmişti. Pırıl Atasev o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak 'Bir ömür boyu Evet!' notunu düşmüştü.

Hilmi Cem İntepe, önceki akşam ise sevgilisi Pırıl Atasev ile sade bir törenle nişanlandı. Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanandı. Ardından, 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

Survivor Hilmi Cem İntepe\'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı

Hilmi Cem, Evlilik, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Settar Tanrıöğen’den aylar sonra gelen ’Kızılcık Şerbeti’ yorumu Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu
İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Tarih netleşti WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı

08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
14:51 O araçlara rekor ceza kesildi O araçlara rekor ceza kesildi
14:50 İlker İnanoğlu: aynı yıl içinde hem babamı hem de annemi kaybettim İlker İnanoğlu: aynı yıl içinde hem babamı hem de annemi kaybettim
14:41 Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler
14:34 Tarih netleşti WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
14:20 Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
14:01 İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
13:46 Settar Tanrıöğen’den aylar sonra gelen ’Kızılcık Şerbeti’ yorumu Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:25 İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 09:30:32. #7.12#
SON DAKİKA: Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement