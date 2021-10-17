Bir dönem Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Cumartesi Magazin" programına konuk oldu. Karadere, canlı yayında Gökay Kalaycıoğlu'na özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü. Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor. İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum - Son Dakika Magazin