Survivor Nihat sakatlandı, diskalifiye mi oluyor?

Survivor Nihat sakatlandı mı, Survivor'dan ayrılacak mı, diskalifiye mi oluyor?
Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 yarışması kadrosunda yer aldı. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önce zor zamanlar geçiren Nihat Altınkaya, 24. bölümde çıktığı ilk oyun parkurunda sakatlık yaşadı.
APAR TOPAR İSTANBUL'A UÇTU
Doktorlar oyun alanında ilk müdahaleyi gerçekleştirse de Survivor Nihat'tan üzücü haber geldi.
Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya hakkında üzen haberi verdi. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi" ifadelerini kullandı.
Survivor Nihat'ın rahatsızlığından bahseden Acun Ilıcalı şunları söyledi:
"İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim..."
Nihat Altınkaya'nın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Oyunun sonunda atış etabına geldiğinde bileğini tutarak yere yığılan Nihat o anlarda büyük bir üzüntü yaşadı.
Takım arkadaşları Nihat Altınkaya'nın yanına gelerek destek olmaya çalıştı ve doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı.
Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk 45 dakikadaki düşük tempolu mücadelesini gören futbolseverler "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in başı, daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı Erdal Çınar'la bir kez daha derde girdi. Akıl hastanesinden çıkan Çınar'ın yine kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini ifade eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu Gazze'nin güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-0 Beşiktaş önde.
Üsküdar'da 285 lira taksi ücretini ödemeyip şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Son Dakika › Magazin › Survivor Nihat sakatlandı, diskalifiye mi oluyor? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?