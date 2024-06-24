Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

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Şampiyon olduğu Survivor'daki davranışları ve Barış ile Ogeday'la yaşadığı ilişkilerle adından uzunca bir süre söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili, dün nişanlandı.

SADE BİR TÖREN YAPTILAR

Nisa Bölükbaşı, bir süre önce gönlünü fenomen Yiğit İnandı'ya kaptırdı. Dün ortak bir paylaşım yapan ikili, evlilik teklifinin müjdesini verdi. İkili daha sonra da aile arasında sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği ise dikkat çekti. Beyaz sade bir elbise giyen Nisa, saçlarını açık bırakarak yok denecek kadar da az makyaj yaptı.