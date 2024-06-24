Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

Geniş Video İzle

Survivor'da Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir aşk yaşadığı Yiğit İnandı ile nişanlandı. Bölükbaşı, nişan törenindeki sadeliğiyle dikkat çekti.

24.06.2024 07:43  Güncelleme: 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyon olduğu Survivor'daki davranışları ve Barış ile Ogeday'la yaşadığı ilişkilerle adından uzunca bir süre söz ettiren Nisa Bölükbaşı, bir süredir fenomen Yiğit İnandı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikili, dün nişanlandı.

SADE BİR TÖREN YAPTILAR

Nisa Bölükbaşı, bir süre önce gönlünü fenomen Yiğit İnandı'ya kaptırdı. Dün ortak bir paylaşım yapan ikili, evlilik teklifinin müjdesini verdi. İkili daha sonra da aile arasında sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği ise dikkat çekti. Beyaz sade bir elbise giyen Nisa, saçlarını açık bırakarak yok denecek kadar da az makyaj yaptı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı

Nisa Bölükbaşı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: buda habermi şimdi 15 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: çok güzel haber insanın içi açılıyor ha 2 1 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: çok çok önemli haber 1 0 Yanıtla

08:35 Yelek krizi giderek büyüyor Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı Yelek krizi giderek büyüyor! Tüm ülkenin konuştuğu görüntülere Arda Güler de sessiz kalamadı
08:24 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek Masada asgari ücret ve emekli maaşları var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
08:03 Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü
07:22 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak Kafasını defalarca dondurucuya vurdu Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
08:18 Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu’ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım
07:43 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı
00:26 EURO 2024’te korkutan anlar Macar futbolcu baygınlık geçirdi EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi
00:23 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 08:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement