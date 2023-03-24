Bambaşka bir sektöre geçti! Sahip olduğu her şeyi satan Berdan Mardini, tüm parasıyla kozmetik markası kurdu - Son Dakika
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Bambaşka bir sektöre geçti! Sahip olduğu her şeyi satan Berdan Mardini, tüm parasıyla kozmetik markası kurdu

24.03.2023 13:27

Zorlu Survivor şartlarına dayanamayan ve yarışmadan ayrılan Berdan Mardini, kozmetik sektörüne giriyor. Lüks tüketim ürünlerinden vazgeçtiğini belirten Mardini, evi ve arabasını satarak markasına yatırım yaptığını açıkladı.

Şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023 kadrosuna dahil olarak Dominik'e gitti ancak zorlu koşullardan dolayı yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Türkiye'ye döndükten sonra sık sık yemek yediği anlarla gündeme gelen Mardini, şarkıcılığın yanı sıra yeni bir sektöre daha girdi.

YENİ MARKASINA YATIRIM YAPTI

Bir açılış töreninde kamera karşısına geçen Berdan Mardini, lüks tüketimden vazgeçtiğini belirtti. Yeni bir yatırıma odaklanan türkücü 'Evlerimi ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" şeklinde konuştu.

Sektör değiştirdi! Varını yoğunu satan Berdan Mardini, tüm parasını kozmetik markasına yatırdı
Sektör değiştirdi! Varını yoğunu satan Berdan Mardini, tüm parasını kozmetik markasına yatırdı
Sektör değiştirdi! Varını yoğunu satan Berdan Mardini, tüm parasını kozmetik markasına yatırdı
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Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bambaşka bir sektöre geçti! Sahip olduğu her şeyi satan Berdan Mardini, tüm parasıyla kozmetik markası kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bambaşka bir sektöre geçti! Sahip olduğu her şeyi satan Berdan Mardini, tüm parasıyla kozmetik markası kurdu - Son Dakika
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