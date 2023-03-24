Bambaşka bir sektöre geçti! Sahip olduğu her şeyi satan Berdan Mardini, tüm parasıyla kozmetik markası kurdu

Hangi bakan hangi ilden aday olacak? Soylu için sürpriz bir iddia var

Şarkıcı Berdan Mardini, Survivor 2023 kadrosuna dahil olarak Dominik'e gitti ancak zorlu koşullardan dolayı yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Türkiye'ye döndükten sonra sık sık yemek yediği anlarla gündeme gelen Mardini, şarkıcılığın yanı sıra yeni bir sektöre daha girdi.

YENİ MARKASINA YATIRIM YAPTI

Bir açılış töreninde kamera karşısına geçen Berdan Mardini, lüks tüketimden vazgeçtiğini belirtti. Yeni bir yatırıma odaklanan türkücü 'Evlerimi ve otomobillerimi satıp kozmetik markama yatırdım. Ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak, istihdam yaratacak adımlar attım" şeklinde konuştu.