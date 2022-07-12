Survivor All Star yarışmasına erken veda eden isimlerden olan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla gündeme geliyor.
Keklikler, bu kez turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla nefes kesti. 33 yaşındaki oyuncu ve modelin takipçileri, kısa zamanda binlerce beğeni bıraktı.
Survivor'da bu sene yarışan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamalarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Berna Keklikler, sık sık sürgün adasına gönderilmişti. Sonrasında toplarsa da ilerleyen süreçte elenmek durumunda kalmıştı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika