Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

12.07.2022 21:02

Survivor yarışmasındaki açıklamalarıyla adından söz ettiren oyuncu ve model Berna Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 33 yaşındaki güzel, turuncu bikinisiyle verdiği pozla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Survivor All Star yarışmasına erken veda eden isimlerden olan Berna Keklikler, sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

TURUNCU BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Keklikler, bu kez turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla nefes kesti. 33 yaşındaki oyuncu ve modelin takipçileri, kısa zamanda binlerce beğeni bıraktı.

Survivor'un olay ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti

YARIŞMA SÜRECİNCE ÇOKÇA KONUŞULMUŞTU

Survivor'da bu sene yarışan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamalarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Berna Keklikler, sık sık sürgün adasına gönderilmişti. Sonrasında toplarsa da ilerleyen süreçte elenmek durumunda kalmıştı.

Survivor'un olay ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle nefes kesti
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Survivor All Star, Berna Keklikler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu - Son Dakika
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