Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu

09.09.2022 01:08

Survivor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nagihan Karadere, paylaştığı fotoğrafla hayranlarının beğenisini topladı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü sporcuya, "Bu Nagihan olamaz" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor'un en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Karadere son olarak da Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

"BU SEN OLAMAZSIN"

Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi. O poza takipçileri, "Güçlü kadın", "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulunuldu.

ŞU ANDA 38 YAŞINDA

38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu. Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

İşte o poz:

Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın
Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın
Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın
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Nagihan Karadere, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu - Son Dakika
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