Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu

Survivor'un en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Karadere son olarak da Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

"BU SEN OLAMAZSIN"

Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi. O poza takipçileri, "Güçlü kadın", "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulunuldu.

ŞU ANDA 38 YAŞINDA

38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu. Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

İşte o poz: