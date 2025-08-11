Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
11.08.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moda fenomeni Elle Ferguson, Loewe'nin Sonbahar 2025 koleksiyonundan lila renkli bir elbise giyerek sosyal medyada gündem oldu. Elbisenin derin göğüs dekoltesi ve bel kısmındaki katmanlı peplum detayı, takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçiler elbiseyi 'çirkin' olarak nitelendirirken, bazıları ise Ferguson'a övgüler yağdırdı.

Moda fenomeni Elle Ferguson, katıldığı bir defilede giydiği cesur elbise nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. 2022'de The Block yarışmasından ayrılmasıyla tanınan Ferguson, geçtiğimiz cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda, ünlü moda evi Loewe'nin Sonbahar 2025 koleksiyonundan lila renkli bir elbise giydi. Derin göğüs dekoltesi ve bel kısmındaki katmanlı peplum detayıyla dikkat çeken elbise, takipçilerini ikiye böldü.

Ferguson paylaşımına, "Lila Loewe elbisesi gerçekte çok daha güzel. Jonathan Anderson'ın son koleksiyonunu canlı görmek ve bu parçaları denemek büyük bir hayaldi. Harika Loewe ekibine teşekkürler" notunu düştü. Ancak bazı takipçiler elbiseyi "çirkin" olarak nitelendirirken, "Farklı olmak her zaman hoş görünmek değildir, bu elbise kimseye yakışmaz" ve "O elbise berbat" gibi yorumlar yaptı. Bazıları ise Ferguson'a övgüler yağdırarak, "Tam bir podyum modeli gibisin" ve "Gerçek bir süper model" ifadelerini kullandı.

Elle Ferguson, geçmişte de cinsiyetçi sorularla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram hikâyesinde, bir iş görüşmesinde kadın bir yönetici tarafından kendisine, "Bu kadar başarılı olmanın sebebi dış görünüşün olabilir mi?" sorusunun sorulduğunu anlattı. Ayrıca 2019 yılında girişimci Mark Bouris'in The Mentor podcast'ine katıldığında, Bouris kendisine, "Moda dünyasında güzel bir kadın olarak yaşamak bir avantaj. Bundan nasıl faydalandın? İnsanlar eleştirir diye söylemiyorum ama var olan özelliklerini kullanmakta yanlış bir şey yok" demişti. Ferguson ise bu sözlere karşılık, "Aptal sarışın" klişesini yıkmak için çok daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ifade etmişti.

Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sosyal Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:11:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.