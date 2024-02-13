Talas Belediyesi Milli Bestekar Yücel Arzen\'i Ağırladı

Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in sahne aldığı gecede milli ve manevi duygular kabardı, gönüller coştu.
Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen gecede konuşan Yücel Arzen, böyle güzel bir organizasyonla Kayseri'de olduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
Daha sonra piyanonun başına geçen Arzen, Türk edebiyatının önemli isimlerinden üstat Necil Fazıl Kısasürek ve şair Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinden bestelediği eserleri seslendirdi. Gecede ayrıca kendi bestelerinden oluşan şarkılara da yer veren Arzen, uzun süre unutulmayacak muhteşem bir konsere imza attı.
"YÜCEL ARZEN 'MİLLİ BESTEKARIMIZ' OLDU"
Konserde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak yol, su, asfalt gibi hizmetlerle beraber diğer çalışmaları da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hepsi birbirinden güzel gönül dostu, sanat dostu kardeşlerim. Belediyelerin klasik görevleri yol, su, asfalt gibi sayılır. Türkiye'nin 100. yılında en fazla etkinlik düzenlemiş bir belediye ve çalışanları olarak gururluyuz, onurluyuz. Bundan sonra şehirlerin imarıyla beraber gönüllerin ihyası noktasında da çok önemli işler ve fonksiyonlar içeren programlar yapmak zorundayız. Talasımız bu noktada biraz daha fazla öne çıktı. Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir konserde bir araya gelmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cümle şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu arada milli şairimiz var ama milli bestekarımız yok. Müsaade ederseniz Yücel Arzen beyi milli bestekar ilan edeyim." dedi.
"BAŞKANIMIZ YÜKÜMÜZÜ ALDI"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas'ın her zaman bir adım önde olduğunu ifade ederek, "Değerli Yücel Arzen dostumuza hoş geldiniz diyorum. Aslında bizler de daha önce Yücel Bey ile Kayserimizi buluşturma noktasında görüşmeler yapmıştık ama sonraki süreçte değişik nedenlerle ertelemek durumunda kaldık. Talas Belediyemizin konser düzenleyeceğini duyunca yükümüzü de aldı diye memnun olduk. Sağ olasın Yalçın Başkanım iyi ki varsın. Amacımız değerli başkanımızın vurguladığı gibi Kayserimizi sizlere yakışır, rutin belediyecilik hizmetlerini dışında ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle, gastronomisiyle her alanda biz de varız anlayışı içerisinde ama sanat ve kültürde ön planda çıkacak şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el vererek bu çalışmaları yaparken Talasımız, üniversitelerimizin merkezinde bulunması nedeniyle bir adım öne çıkmakta. Bunu da hak ediyor." diye konuştu.
ÇOPUROĞLU'DAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yücel Arzen'in milletvekili yönüne dikkat çekerek, "Hakikaten epeydir beklediğimiz bir atmosferi bugün yaşıyoruz. Yücel ağabeyle mecliste çalışma imkanımız oluyor. Orada inovatif, farklı bir çizgisi var. Kendisinden istifade ediyoruz. Bugün buradan coşkuyla ayrılacağım. Cenabı Allah ilmine kolaylık versin. İnşallah bundan sonra da Türkiye'ye kazandırdığı eserleri artırsın. İyi ki gelmişiz. Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Yalçın konserin sonunda sanatçı Arzen'e 100. Yıl plaketi ve çiçek takdim etti. - KAYSERİ
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