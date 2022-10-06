Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

Yakında TV8'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, özgün hikayesi ve yepyeni anlatım tarzıyla dikkat çeken Tuzak'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü, Ben su Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu paylaşırken, yönetmenliğini Aytaç Çiçek, senaristliğini ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yapacak.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

Dizinin oyuncu kadrosundaAkın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer alıyor.

İşte Tuzak dizisinden kareler...