Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

06.10.2022 12:01

Talat Bulut, Bensu Soral, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun kadrosunda yer aldığı TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak'ın merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dizide, ailesinin kaderini değiştiren güçlü bir aileden intikam almaya çalışan adamın hikayesinin anlatılıyor.

Yakında TV8'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, özgün hikayesi ve yepyeni anlatım tarzıyla dikkat çeken Tuzak'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü, Ben su Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu paylaşırken, yönetmenliğini Aytaç Çiçek, senaristliğini ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yapacak.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

Dizinin oyuncu kadrosundaAkın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer alıyor.

İşte Tuzak dizisinden kareler...

Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinden ilk fragman yayınlandı
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06 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı 06 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı 05 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı 05 Ekim 2022 Tv8 Yayın Akışı

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Son Dakika Magazin Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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