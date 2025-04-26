Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz - Son Dakika
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Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz

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TikTok'ta sevgili adaylarından CV isteyen Derin Talu, sosyal medyada tepki çekti. ''Zengin koca arıyorlar'' eleştirilerine maruz kalan Talu kardeşler, Instagram'dan açıklama yaparak evliliğe sıcak bakmadıklarını söyledi. Derin Talu, ''İstesek evlenirdik, tüm Türkiye bana CV atıyor'' diyerek iddialara yanıt verdi.

26.04.2025 11:27  Güncelleme: 11:46
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Henüz 21 yaşında olan Derin Talu, yeni açtığı TikTok hesabından paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi topladı. Paylaşımlarında, hayatına alacağı erkekte aradığı kriterleri açıklayan genç fenomen, sevgili adaylarından esprili bir dille CV göndermelerini istemişti. Bu çağrısıyla sosyal medyada hem destek hem de eleştiri yorumları almıştı. Bu paylaşımlarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Talu kardeşleri "zengin koca avcılığı" ile suçladı. Gelen yorumlar üzerine iki kardeş, Instagram hesaplarından ortak bir video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.

"EVLİLİĞİ SAÇMA BULUYORUM"

Yayınladıkları videoda Deren Talu, evlilikle ilgili düşüncelerini açık bir dille ifade ederek şunları söyledi: Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" diye konuştu.

Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz

"TÜM TÜRKİYE CV ATIYOR"

Derin Talu ise "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.

Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz
Talu kardeşlerden \'Zengin Koca\' iddialarına yanıt: İstesek buluruz
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Son Dakika Magazin Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 8647:
    eeee zaten fakirle evlenecek haliniz yok.. 4 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Allah akıl fikir versin 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Sizin gibiler evlenmesin zaten.Görünen köy klavuz istemez.Ne olduğunuz belli.Bide ananızla babanız üzerinden örnek gösteriyonuz olmadı diye.Nice evlilikler var uzun süreli huzur içinde 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gencligin enerjisi ve guzelligi ole si anki hallerimde olanlar zamanin kendilerine ugramayacagini dusundu durdu hep... 10 yil sonrasinda ise ellerinde sadece bu videolar kalacak.. simdi o cv gonderen zenginler hala gonderiyor olacak cv ama bu kez bunlara degil.. 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ATAR TABİİİ AMA NE İÇİN EVLENMEK ICIN Mİ 0 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Artık toparlayamazsıniz. Garip davranışların bedeli bu 0 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    sana cv degil kapak atarim onlada ustunu ortersin. 0 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Dünya kadar malın olacağına 0 0 Yanıtla
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