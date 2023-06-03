Tamer Karadağlı'nın kira davasında karar çıktı: Evi tahliye etmesine karar verildi

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, 10.500 TL olan kira bedelini 55.000 TL'ye çıkarmak istediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ünlü oyuncunun davasında karar çıktı.

EVİ TAHLİYE ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tamer Karadağlı ile Göktürk'te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran'da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı'nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı. Tamer Karadağlı'nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarında ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında evi tahliyesi yönünde karar verdi. Ünlü aktörün karara itiraz hakkı bulunuyor.

TAMER KARADAĞLI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda kirasını eksik ödediği yönünde çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Karadağlı, ev sahibiyle yaşadığı sorunları anlatmıştı. Ev sahibinin kanun artış sınırını baz almadan zam yapmak istediğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Basında 'Tamer Karadağlı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda arttırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı %25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık %70 oranında arttırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır."

"10.500 TL'LİK KİRAYI 55 BİN TL YAPMAK İSTEDİ"

"Yaşanan elim depremi ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikardır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10.500 TL olan kira bedelini 55.000 TL ye çıkarmak istemektedir. Bu yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağım, ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim."