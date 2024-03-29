Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığından şikayet etti. Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği bina bakanlığa ait olduğu ortaya çıktı.
Binanın bakımsızlığından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren oyuncu, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi. Onedio'da yer alan habere göre, Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı. Bina, 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Tamer Karadağlı'nın 'Rezalet, utanç kaynağı' diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı - Son Dakika
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