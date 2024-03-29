Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.

29.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:53
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Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığından şikayet etti. Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği bina bakanlığa ait olduğu ortaya çıktı.

Binanın bakımsızlığından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren oyuncu, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi. Onedio'da yer alan habere göre, Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı. Bina, 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.

Tamer Karadağlı'nın 'Rezalet, utanç kaynağı' diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
Tamer Karadağlı\'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı

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Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı'nın 'Rezalet, utanç kaynağı' diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ERCAN SÖKER: ''Rezalet'' Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Sizin gibiler yalakalık yapacağım diye, araştırmadan rezil oluyor ya çokta güzel oluyor. Dersini almışsındır umarım. 9 1 Yanıtla
  • Azat Deniz: Zir cahil liyakat yok 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı - Son Dakika
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