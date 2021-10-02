Üye Girişi
Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor - Son Dakika

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

02.10.2021 11:15
Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor, System.String[]

TAMER KARADAĞLI: Ayakkabı takıntısı varTamer Karadağlı'nın ayakkabı takıntısı olduğunu biliyor muydunuz? Evde ayakkabıyla dolaşan ünlü oyuncu, sadece yatağa ve duşa girince ayakkabılarını çıkarıyormuş.

TAMER KARADAĞLI:  Ayakkabı takıntısı var

Tamer Karadağlı'nın ayakkabı takıntısı olduğunu biliyor muydunuz? Evde ayakkabıyla dolaşan ünlü oyuncu, sadece yatağa ve duşa girince ayakkabılarını çıkarıyormuş.

Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan dönüyormuş.

Oyuncu, parmak arası terliğe de asla tahammül edemiyormuş.

JESSICA MAY:  Çocukken panik atak geçirdi

Brezilyalı oyuncu Jessica May'in çocukluk yıllarında çok zor günler geçirdiğini biliyor muydunuz?

Şimdi Türkiye'de ünlü bir yıldız olan Jessica May, henüz 17 yaşındayken bir süre amcasının Sao Paulo'daki evinde kalmış.

Ancak o evde merdivenin altında bulunan bir yatakta, küflü duvarlar arasında yatırılmış. Üstelik hasta olduğunda doktora bile götürülmemiş.

May, yaklaşık 12 yıldır amcası ve ailesiyle görüşmüyormuş.

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

Jessica May, 12 yaşındayken karlı bir kış gününde okul dönüşü servise binmiş. Ancak şoför, "Bu kötü havada o yola girmeyeceğim" diyerek onu çiftliklerinden çok uzak bir yerde araçtan indirmiş. Kar fırtınasında uzun süre yürümek zorunda kalan oyuncu, o korkunç günden sonra panik atak geçirmiş.

May, Brezilya'da doğmuş olmasına rağmen anne ve babasının aileleri Avrupa göçmeniymiş.

Annesinin hediye ettiği kolyeyi her zaman yanında taşıyormuş.

Güzel oyuncu, YouTube'da saatlerce ameliyat videoları izliyormuş.

Sinirliyken rock şarkıları dinleyerek sakinleşiyormuş.

Çocukken yatağın altında uyumayı çok seviyormuş.

Açık denizde yüzmekten çok korkuyormuş.

KAAN YILDIRIM:  Pazarlamadan oyunculuğa

* İngiltere'deki Londra Brunel Üniversitesi'nin Pazarlama bölümünden mezun olan Kaan Yıldırım, oyunculuğa adım atmadan önce özel bir şirkette pazarlama bölümünde çalışmış.

25 yaşındayken kariyerine farklı bir alanda devam etmek istemiş ve oyunculuğa yönelmiş. Bu alanda çeşitli eğitimler alan Yıldırım, ilk oyunculuk deneyimini Kanal D'de yayınlanan "Kayıp" dizisinde yaşamıştı.

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım da neredeyse ünlü oyuncu kadar meşhur. Milano'da sanat ve grafik tasarımı eğitimi Nilüfer Yıldırım, resim çalışmalarıyla sanat çevrelerinde adından övgüyle söz ettiriyor.

CANSEL ELÇİN:  Spor aşığı

Cansel Elçin, oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de biliniyor.

Elçin, gençlik yıllarında futbol ve tenisle ilgilenmiş.

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

Futbolla zaman içinde vedalaşan, tenise ise halen devam eden oyuncu, şimdilerde katıldığı turnuvalarda ödülleri topluyormuş.

9 yaşında Fransa'ya giden Cansel Elçin, o yaşından bu yana kayak da yapıyormuş.

CANER CİNDORUK:  Görünmez olmak istiyor

İzlenme rekorları kıran "Sadakatsiz" dizisinin sevilen oyuncusu Caner Cindoruk, görünmezlik gücüne sahip olmak istiyormuş.

Ünlü oyununun en sevdiği yemek de içli köfteymiş...

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

HANDE YENER:  Evine sera kurdu

Hande Yener, organik tarıma yönelmiş ve evinin bahçesinde kendine küçük bir sera yapmış. Ünlü popçu, kahvaltıda yediği sebzeleri kendi bahçesinde yetiştiriyormuş.

Toprağı kendi elleriyle eken şarkıcı, stres ve negatif enerjiden arınmak için de sık sık minik bahçesinde çıplak ayakla yürüyormuş.

Bu arada pandemi döneminde evinin bir odasını spor salonuna çeviren Yener, düzenli olarak da spor yapıyormuş.

Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor
Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor
Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor

Tamer Karadağlı, Kaan Yıldırım, Cansel Elçin, Jessica May, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın 12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı 12:20 Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Cübbeli Ahmet Hoca, 12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu

Son Dakika Haberleri
12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
Papua Yeni Gine, zirve için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, zirve için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:36
8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı         
12:25
G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak         
12:23
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı         
12:15
Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı         
11:56
Antalya'da yaşayan sevgilisine Antalya'da yaşayan sevgilisine "morali düzelsin diye" kargoyla uyuşturucu yolladı         
11:06
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi         
10:20
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 12:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'nın şaşırtan takıntısı: Ayakkabılarını sadece yatarken çıkarıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement