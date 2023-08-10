Tan Taşçı taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tan Taşçı taburcu edildi

10.08.2023 12:22

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipte yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'da trafik kazası geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve yanlarındaki Mehmet Emre yaralandı. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı araçtan kurtarılan Tan, menajeri ve Emre, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi

HASTANEDEN AYRILDILAR

Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi
Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi
Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: iyi araba iyi hız yapar anlamına gelmiyor. mesafeni koru hızdan kaçın kardeş yoksa gençligine yazık olur. Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
500

Bucak Devlet Hastanesi, Mehmet Emre, Tan Taşçı, Burdur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tan Taşçı taburcu edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Tottenham çılgın teklifi kabul etti! Harry Kane, Bayern Münih için gün sayıyor
13:08 Tottenham çılgın teklifi kabul etti! Harry Kane, Bayern Münih için gün sayıyor
13:03 Ünlü iş insanı Avni Ongurlar'dan İstanbul'a 3 okul bağışı! Öğrencilere iş garantisi de verilecek
12:58 Ünlü iş insanı Avni Ongurlar'dan İstanbul'a 3 okul bağışı! Öğrencilere iş garantisi de verilecek
11:47 Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a yerleşti
11:39 Wanda Nara, İstanbul'da esnafın Icardi için söylediklerini duyunca şaştı kaldı
11:41 Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi
11:37 Tan Taşçı taburcu edildi
11:31 Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi
11:28 Bakan Şimşek Türkiye'ye para akışı için 2 kritere dikkat çekti: Dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek sorun olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 13:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tan Taşçı taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement