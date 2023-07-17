Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte bedelli askerlik yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika
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Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte bedelli askerlik yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

17.07.2023 09:40

28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'ın yıllar önce birlikte bedellik askerlik yaptığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafını paylaşarak bu iddiayı ortaya attı. Henüz tarafların hiçbirinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la yıllar önce birlikte bedellik askerlik yaptığı iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu. Birlikte çekilen fotoğrafı çıkan iki isimden henüz bir açıklama gelmedi.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞLAR"

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafını paylaşarak "Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ömer isimli kullanıcı, "Tarihleri bilmiyorum ama bu dönem uzun zaman sonra ilk defa bedelli askerlik çıkan dönem. Ondan dolayı bedelli bekleyen herkes (genelde işi gücü olan insanlar) bu dönemde askerlik yapmış" dedi.

Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Birlikte bedelli askerlik mi yaptılar? Tarkan ve Sinan Oğan'ın yan yana geldiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
YORUMLAR (2)
  • Selim Kayisi: soldaki de elon musk'a benziyor. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • çiğdem rençber: Sinan ogan benziyor ama tarkan benzemiyor Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan, Tarkan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte bedelli askerlik yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte bedelli askerlik yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika
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