Tarkan ve Sinan Oğan'ın birlikte bedelli askerlik yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

28 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve Tarkan'la yıllar önce birlikte bedellik askerlik yaptığı iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu. Birlikte çekilen fotoğrafı çıkan iki isimden henüz bir açıklama gelmedi.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞLAR"

Bir Twitter kullanıcısı babasının askerlik fotoğrafını paylaşarak "Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ömer isimli kullanıcı, "Tarihleri bilmiyorum ama bu dönem uzun zaman sonra ilk defa bedelli askerlik çıkan dönem. Ondan dolayı bedelli bekleyen herkes (genelde işi gücü olan insanlar) bu dönemde askerlik yapmış" dedi.