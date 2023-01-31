Tatil için Maldivler'e giden Zuhal Topal'dan bikinili poz! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika
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Tatil için Maldivler'e giden Zuhal Topal'dan bikinili poz! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

31.01.2023 11:25

Ailesi ve dostlarıyla Maldivler'e giden oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, tatilin tadını çıkardı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan 46 yaşındaki Topal'a "Genç kızlara taş çıkartırsın" tarzında yorumlar geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler'de aldı. Tatilin tadını çıkaran Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, "Mutlu haftalar" notunu yazdı. Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumları yapıldı.

İşte Zuhal Topal'ın tatil pozları...

Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
Maldivler'e tatile giden Zuhal Topal, bikinili pozlarını paylaştı
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Maldiv, Tatil, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil için Maldivler'e giden Zuhal Topal'dan bikinili poz! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatil için Maldivler'e giden Zuhal Topal'dan bikinili poz! Fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika
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