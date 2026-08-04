Tek cümlesi yetti! Fatih Terim\'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Fatih Terim’in kızı Merve Terim, gece saatlerinde denize kaçan topu için gözyaşı döken küçük bir çocuğun yardımına koştu. Çocuğun üzülmesine kayıtsız kalamayan Terim, üzerindeki elbisesiyle hiç düşünmeden suya atlayarak topu kurtardı.

ÇOCUĞUN GÖZYAŞLARINA DAYANAMADI

Gece saatlerinde sahilde meydana gelen olayda, küçük bir çocuğun topu denize kaçtı. Topunun suda uzaklaştığını gören minik çocuk ağlamaya başlarken, o sırada çevrede bulunan Fatih Terim'in kızı Merve Terim duruma sessiz kalamadı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADI

Çocuğun üzüntüsüne dayanamayan Merve Terim, alkış toplayan bir harekete imza attı. Terim, üzerindeki elbiseyi bile çıkarmaya gerek duymadan gece vakti denize girerek suya kaçan topu aldı ve küçük çocuğa geri teslim etti. Merve Terim o anları, "Akşam yemeği yerken hiç tanımadığım bir çocuğun 'Bu topla çok anılarım var' dediğini duymuşsundur" diyerek paylaştı.