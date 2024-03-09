Teletabiler\'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı

Murat Soner'in telefonunda ne var?

Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.