Teletabiler\'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı

Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.
Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlendi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kızı Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Yalova, kızına verdiği öğütte, ekip tarafından rol verildiğinde para konusunda babalık görevini yapacağını söyledi. Ayrıca, kızının iş ahlakını ve yeteneklerini takdir ettiğini belirtti.
Babadağ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar müzik eşliğinde eğlendi ve hediyeler kazandı.
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
Kolera lakaplı rapçi Esen Güler, Melis Yaşar'ın konuğu olarak evlilik ve aşk konularında açıklamalarda bulundu. Evliliği sahte bir şey olarak nitelendiren Kolera, sevginin imza atmadan da yaşanabileceğini belirtti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesinde Çimen, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası Gökhan ile imam nikahıyla evlendi. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girmesi herkesin ağzını açık bıraktı.
Bahar dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olan Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Show Ana Haber'e çıkarak kadınların eşit hak ile fırsatlara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için kampanya başlattı.
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
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