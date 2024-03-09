Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı

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1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.

09.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:39
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Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.

Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.

İşte Jess Smith ve kızının pozları...

Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu
Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu
Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu
Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu
Teletabiler\'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı

Güneş, Bebek, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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