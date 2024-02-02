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Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz - Son Dakika
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Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.

02.02.2024 21:19
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Güldür Güldür adlı televizyon programında ekrana yansıyan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Skece tepki gösteren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez." dedi.

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda skeci kınadığını belirtti. Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da skeçteki ifadelere tepki göstererek, "Çok ayıp", "Rezalet" gibi yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlar:

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ziya İnan: Evlerinizde rahat rahat oturuyorsanız, bunun bedelini ödeyen aileler, şehit ve gazilerimiz espri malzemesi olamaz, baş tacıdır.... 137 10 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK: Kendini bazı sanatçı basın mensubu ve akademisyen tanıtıp insanların milli ve manevi değerlerini aşağılayarak sözde sanat, sözde başın özgürlüğe aydın sananlar unutmasınlar ki bu ülkede sanat başın özgürlüğü ve sözde akademisyen olanlar şehitlerin gazilerin fedakarlıkları sayesinde bu ülkede yaşadıklarını ve sözde sanat yaptıklarını unutmasınlar Neyzen teyfiki rahmetle aniyorum 37 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat: Senide bedenin var diye insan yapmaz dogrusu bu yasada bunlar konuşur belli lerde sahip cıkar bu ülkede yaptıgın yanına kalır şohretsen veya zenginsen 28 2 Yanıtla
  • Srb Arc: Pkk seviciler . 28 1 Yanıtla
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  • Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
    21:19 Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

    Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.

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Güldür Güldür Show, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Televizyonda yayınlanan gazilerle ilgili skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz - Son Dakika


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