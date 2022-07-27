Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi

27.07.2022 10:38

Teşkilat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu'yu öpücüklere boğdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, Çeşme tatilinde romantik anlar yaşadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Habertürk'te yer alan habere göre, siyah bikini tercih eden 31 yaşındaki güzel oyuncu Deniz Baysal, fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Denize girmeden önce plajda görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı. İskelede duran ikili, birbirini öpücüklere boğarak aşk tazeledi. Birlikte denize giren çift, biraz yüzdükten sonra localarına geçerek güneşlendi.

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Deniz Baysal, Teşkilat, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi - Son Dakika


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