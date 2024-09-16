Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Son Dakika
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Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

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Miss Turkey 2024'ün birincisi seçilen tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atandı. Bilgen, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

16.09.2024 09:58
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Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki tıp fakültesi mezunu Bilgen, Türkiye Güzeli unvanının yanı sıra kariyerine devam etme kararı aldı.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE ÇALIŞACAK

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atandı. Doktorluk kariyerine başlayan genç isim, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarışmaya neden girdiğini anlatarak şunları söylemişti: "Kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün."

Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı
Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl\'e atandı

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Son Dakika Magazin Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Guner Çavuşoğlu:
    Türkiye güzeli mi bu .! 79 12 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Gitmez.. giderse de gösterilik bir kaç gün takılır.. rapor alır günleri tamamlar.. 72 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    maskülen bir görünüşü var.. 31 5 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Gayet hoş alımlı bir hanımefendi. Her yeri yapılı olanlardan daha güzel. 12 23 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    Estetiksiz kızlar böle saten her yer estetikli dolu ondan bize böyle geliyor?? 21 7 Yanıtla
  • Armağan atış:
    Maşallah 9 3 Yanıtla
  • Kerem Erdem:
    Helal olsun vallahi 5 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Nasıl güzel hata var 4 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    doktorluk sahneden daha çok yakışmış 4 0 Yanıtla
  • Mert Erdem ERDOĞAN:
    İyi rahat rahat bıyık bırakır orada 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Son Dakika
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