Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl\'e atandı

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Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki tıp fakültesi mezunu Bilgen, Türkiye Güzeli unvanının yanı sıra kariyerine devam etme kararı aldı.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE ÇALIŞACAK

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atandı. Doktorluk kariyerine başlayan genç isim, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarışmaya neden girdiğini anlatarak şunları söylemişti: "Kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün."