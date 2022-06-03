Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı! - Son Dakika
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Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!

03.06.2022 15:45

Siyasi konuların işlendiği Gül ve Ateş isimli tiyatro oyununda sahneye çıkan Serkan Aydın, Avusturya'da saldırıya uğradı. Bir grubun sözlü ve fiziksel şiddetine uğrayan oyuncu, "Sahnede ortaya koyduğum ilüzyon kabul görmüş ve gerçek bir kişi olarak algılanmış" açıklamasını yaptı.

Cihan Şan'ın yazıp yönettiği Pukeleka/ Gül ve Ateş adlı oyunda Ergin Düzgün, Neşe Mengüloğlu ve Linda Çandır gibi isimlerle başrolü paylaşan Serkan Aydın, Avusturya'da talihsiz bir olay yaşadı.

ROLÜNDEN DOLAYI ŞİDDETE MARUZ KALDI

Avusturya, Almanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi çeşitli kentlerde sergilenen siyasi konuların işlendiği oyunda rol alan Serkan Aydın, Avusturya'da bir grubun saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan oyuncu, yaptığı açıklamada "Avusturya'da küçük bir grubun sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldım. İlk anın şokunu atlatınca fark ettim ki aslında saldırıya uğrayan ben değil, sahnede canlandırdığım kimlik. Mutluyum... Demek ki başarılı olmuşum. Mutluyum, sahnede ortaya koyduğum illüzyon kabul görmüş ve gerçek kişi olarak algılanmış" dedi.

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Avusturya, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı! - Son Dakika


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