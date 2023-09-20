Tolga Karel, oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e sahip çıktı - Son Dakika

Tolga Karel, oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e sahip çıktı

Son Güncelleme: 20.09.2023 13:41

Yıllar önce oyunculuğu bırakarak yurt dışına taşınan Tolga Karel, performansından dolayı günlerdir eleştirilen Hande Erçel'e destek oldu.

FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel, performansından dolayı günlerdir linç edilince eski oyuncu Tolga Karel'den destek geldi.

"SİZ BU KIZDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Yaprak Dökümü dizisindeki "Oğuz" rolüyle hafızalara kazınan ve yıllar önce Amerika'ya yerleşerek kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, Hande Erçel'in oyunculuk performansı ve mimiklerinden dolayı günlerdir linç edilmesine dayanamadı. Instagram hesabından Erçel'in diziden bir fotoğrafını yayınlayan Karel, "Ya arkadaş siz bu kızdan ne istiyorsunuz? Milyonlar takip ediyor diye rol veriyorsunuz sonra ortaya atıp halkın önünde perişan ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

SADECE AĞLAMA SAHNESİNDEKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Bambaşka Biri dizisinde savcı Leyla Gediz'i oynayan Hande Erçel, mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı hiç beğenilmemişti. Ancak oyuncunun 2. bölümdeki ağlama sahnesi izleyicilerden geçer not almış ve oyuncu için "Bu sefer olmuş hakkını yememek lazım" yorumu yapılmıştı.

Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e destek
Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e destek
Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e destek

Tolga Karel, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Karel, oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga Karel, oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e sahip çıktı - Son Dakika
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