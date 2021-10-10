Trafik ışığında araçtan inip açıklama yaptı! Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile kameralara yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı.

TEK BAŞINA PARTİYE KATILDI

İş insanı Hakan Baş, önceki gece şarkıcı Edis'in de aralarında olduğu bir arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. İlerleyen dakikalarda Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile aracının içerisinde görüntülendi. Daha sonra trafikte bir kez daha kameralara yansıyan Baş'ın görüntü vermemek için saklanması dikkat çekti.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM YOK"

Görüntü vermekten kaçamayan ikili, araç içerisinden inerek açıklama yaptı. Eşi Bensu Soral ile evlerini ayıran ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş "Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi.