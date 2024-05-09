Marmaris'te fuhuş şebekesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Marmaris'te fuhuş şebekesine operasyon: 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 'Hayalet' lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva'nın (42) 2019'da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

09.05.2024 15:13
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 'Hayalet' lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva'nın (42) 2019'da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris'te yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 4 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 farklı adrese 20 ekip ve 70 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 16 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 'Hayalet' lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva ile Gulnar Jafarova ve Sezer Demir tutuklandı, Yasin Ç., ve Yeliz D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aylık geliri 5 milyon lira olduğu öğrenilen Alieva'nın 2019'da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te fuhuş şebekesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te fuhuş şebekesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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