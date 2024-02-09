Trafikte birini itekleyen Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim - Son Dakika
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Trafikte birini itekleyen Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Trafikte birini itekleyen Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı iteklediği anlar basına yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini ve bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

09.02.2024 08:44
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Show TV ekranlarında Demet Akbağ, Necip Memili ve Özge Özpirinçci ile Sandık Kokusu dizisinde başrolü paylaşan Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı itekleyen anlar basına sızdı. Görüntülerin ardından açıklama yapan oyuncu, kaza sonrası üzerine geldiğini düşündüğü adamı uzaklaştırmak için ittiğini bahsedildiği gibi bir kavganın olmadığını söyledi.

"GERGİNLİKTEN KAYNAKLI MÜNAKAŞA OLDU"

Instagram'da magazin sayfası Blog Yağmur'a gelen görüntüde, Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı adamı iteklediği görüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsü ile bir münakaşa geçti. Haberde belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir. Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm."

Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim
Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim
Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim
Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim
Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim
Trafikte birini tartaklayan Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: nereye bakıyor bu adam ? sanki ayazda kalmış bir hali var :) 6 2 Yanıtla
  • Murat Can: KANKA SEN KİMSİN BE SENİN ÜZERİNE YÜREYECEK NEYİN BAŞROLU ABİ BU GÖZLERİ ŞAŞI 3 2 Yanıtla
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Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Sandık Kokusu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trafikte birini itekleyen Metin Akdülger konuştu: Üzerime geldiğini zannettim - Son Dakika


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