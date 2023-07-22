Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyada alay konusu oldu

22.07.2023 10:16

Zeytin Ağacı 2 dizisinin çekimlerine başlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce videoyla gündeme geldi. Videonun başında İngilizce olarak "Anlamak istiyorum" diyen Büyüküstün, yaptığı konuşma ile alay konusu oldu.

İlk sezonu büyük bir beğeni toplayan Zeytin Ağacı 2 dizisinin çekimlerine başlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak "Anlamak istiyorum" diyerek çektiği İngilizce videoyla gündeme geldi.

"ANLAMAYA İHTİYACIM VAR"

Tuba Büyüküstün, "Anlamak istiyorum" dediği videoda oyunculuk performansını da sergiledi. Ünlü isim videoda İngilizce olarak "Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!" dedi.

ALAY KONUSU OLDU

Tuba Büyüküstün'ün videosu kısa sürede Twitter'da hızla yayılınca yorumlar da beraberinde geldi. Büyüküstün için "Neden böyle hareketler sergilemeye başladın?", "İçimden güzel İngilizce konuştuğumu düşünürken dışarıya yansıyan görüntüm" yorumları yapıldı.

Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
Tuba Büyüküstün 'Anlamak istiyorum' diyerek çektiği İngilizce videoyla alay konusu oldu
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Tuba Büyüküstün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika


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