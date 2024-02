Tuğba Özay, babası İlhan Özay adına düzenlenen şiir yarışmasına katıldı

Magazin

Şarkıcı ve eski Manken Tuğba Özay, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde şair ve ödüllü ders kitabı yazarı babası İlhan Özay adına düzenlenen "İlhan Özay Çocuklar Arası Şiir Yarışması"na katıldı.

Tuzlukçu Belediyesi tarafından şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay adına İlhan Özay Çocuk Kültür Evi'nde düzenlenen şiir yarışmasında öğrenciler yazdıkları şiirleri okudu, dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Şair İlhan Özay'ın kızı olan şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay ile annesi emekli öğretmen Duygu Özay'ın da katılımlarıyla gerçekleşen yarışmada öğrenciler; doğa, hayvan sevgisi, vatan sevgisi üzerine yazdıkları şiirleri okudu. Toplam 12 öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında jüri üyelerinden aynı puanı alarak birinci seçilen 2 öğrenci oldu. Konarı Şehit Tuncay Yapıcı Ortaokulundan Hicran Kurultay "Barışın Şiiri" adlı şiiriyle ve yine aynı okuldan Fatih Kaçar isimli öğrenci de "Dünya Barışı" adlı şiiriyle birinciliğe hak kazandı. Yarışmada; Tuzlukçu Ortaokulundan Ayşe Nur Yanık "Benim Vatanım" adlı şiiriyle ikinci, Mevlana İmam Hatip Ortaokulundan Ayşe Naz Buğdaycı "Barış İsterim" adlı şiiriyle üçüncü oldu. İlk 3 dereceye giren öğrencilere tablet ve derece madalyası verilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilere ise çeşitli hediyeler verildi. Aileler ve öğrencilerin katılımıyla oldukça keyifli geçen yarışma da öğrenciler Tuğba Özay ile fotoğraf çektirerek hatıralarına ekledi.

"İlhan Özay çok daha fazlasını hak eden bir bilge"

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay yaptığı açıklamada, "Büyük ustam, babacığım İlhan Özay adına Konya Tuzlukçu'da bulunan İlhan Özay Kültür Merkezi İlhan Özay Çocuk Kütüphanesi'nde İlhan Özay Çocuklar Arası Şiir Yarışması düzenledik. Tuzlukçu Belediye Başkanımız, sevgili abim Nurettin Akbuğa ve ekibine, katılım gösteren tüm pırlanta çocuklarımıza ve değerli ailelerine çok teşekkür ederiz. Hem babamı yaşatmak hem de çocuklarımıza şiiri sevdirmek adına çok güzel bir etkinlikti. İlk üç dereceye giren ve bir de jüri özel ödülünü alan çocuklarımıza madalyalarını ve tabletlerini hediye ettik. Ayrıca katılan tüm çocuklarımıza da günün anısına hediyelerimizi takdim ettik. Bizleri en çok sevindiren Anadolu'nun küçük bir ilçesinde yaşayan çocuklarımızın, düşlerini muhteşem bir dille kaleme yansıtmaları ve sevgi, barış, doğa, hayvan ve insan temelinde kardeşçe ve sevgiyle yaşamaya çağrıda bulunmalarıydı. Babacığımın sözüyle 'Şiir Coşkusunda Bir Yaşam Dileriz Çocuklar'. Babacığımın adını yaşatan Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa ve ekibine, Kültür Müdürümüz Ergün Beye, desteklerini esirgemeyen dostlarıma, canım anneciğime sonsuz teşekkürlerimle. Amacım ve hedefim büyük ustam babacığımın adını her yerde, her ilimizde, her köyümüzde yaşatmak. Çünkü İlhan Özay çok daha fazlasını hak eden bir bilge" dedi. - KONYA