Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Tuğçe Tayfur\'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda
03.06.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Ancak sevince gölge düştü; minik ''Necla Hira'' yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada zorlu süreçten bahseden Tayfur, ''Seni seçtim ve hep seçeceğim'' diyerek kızına olan bağlılığını dile getirdi. Aile, umutla bebeğin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün bir kız bebek dünyaya getiren Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi. Ancak bu sevince, kısa bir süre sonra endişeli bir bekleyiş eklendi. Minik bebek, doğumun ardından yoğun bakıma alındı. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda bebeğiyle ilgili yaşadığı zorlu süreci ve hislerini paylaştı.

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

"SENİ SEÇTİM VE HEP SEÇECEĞİM"

Tayfur, paylaşımında kızının doğum sürecinde karşılaştığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: Annelik paylaşımından kısa bir süre sonra Tayfur'dan kötü haber geldi. Tuğçe Tayfur, bebeğinin yoğun bakıma kaldırıldığı şu sözlerle duyurdu, Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babama Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var."

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Tuğçe Tayfur, 2019 yılında Taner Şafak ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taner Efe ile ilk kez anne olmuştu. 2023 yılında Muhammed Aydın ile hayatını birleştiren Tayfur, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Tuğçe Lina'yı kucağına alarak annelik heyecanını bir kez daha yaşamıştı. Şimdi ise aile, üçüncü çocukları Necla Hira'nın sağlıkla büyümesini umut ediyor.

Sosyal Medya, Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Necla Nazır, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    35 yaşına kadar üçüncü evlilik, sayısız ayrılık, nişan atmalar. Babana hiçbir zaman sıra getiremedinki. 7 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:52:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.