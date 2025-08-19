Türk Halk Müziği Sanatçısı Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL, - İSTANBUL'da 74 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kurbağ'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 18 Ağustos'ta İstanbul'da hayatını kaybetti. 74 yaşında hayatını kaybeden Kırbağ'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kırbağ'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

'SANKİ BİR RÜYA GÖRÜYORUM AMA MAALESEF GERÇEK'

Banu Kırbağ'ın kız kardeşi Hülya Kırbağ Gürtuna, "Sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek. Çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı zaten. Bir ara iyiye gitti. Doktorlarımız hepsi çok iyilerdi. Fakat son zamanlarda kendisi kemoterapiyi reddetti. Kemoterapi olayından çok rahatsız oldu ve kararını verdi. Değiştirmedi kararı. Ben en son Mayıs ayında hemen telefonla görüşüyordum görüntülü. Hiç beğenmedim halini. Zaten 15 kilo vermişti. Yani sadece pankreasında küçücük bir şey vardı, 3 santimlik. O karaciğere, akciğere, her yerini sarmıştı. Bütün mesele onu rahatlatmaktı. Son günlerinde çok ağrılıydı. 'Artık beni uyutun' diyordu. Yani ne diyebilir ki o yani. Benim onun yanında onu öyle görmek mahvediyordu. Yani yapacağım bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok. Onun adına seviniyorum, acıları bitti. Çok acı çekti. Ama o hayat boyu istediği gibi yaşayan bir insan. Kararlarını istediği gibi verdi. Hiç kimseye şey yapmadı, boyun eğmedi, dimdik duran bir kadındı. Zaman zaman çok kızardım ona ama şimdi bakıyorum çok haklıymış. O besteler başka türlü çıkmazdı çünkü" dedi.

'BANA GÖRE ÇOK İYİ BİR ŞARKICIYDI'

Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal, "O bir dönemin isyankar bir sesiydi ve Anadolu Rock'ı kendine göre yorumladı. Daha sonra da seçtiği müzikle alternatif bir tarzı seçti. Bana göre çok iyi bir şarkıcıydı" dedi.

'KALBİMİZDE TAŞIDIĞIMIZ VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN'

Pop müzik sanatçısı İskender Doğan, "40-45 yıllık bir arkadaşlık. Onlar iki kardeş. müziğe başladıklarında gitar çalıp o günlerden bugünlere kadar kalbimizde taşıdığımız ve birlikte çalıştığımız çok değerli bir insan. Söz yazarı, bestekar, Timur Selçuk'tan özel armoni dersi alıp aranjman tekniğini de bilen ve gönlünde beste yapabilme kabiliyeti olan, bunları bir toplarsak adına 'sanatçı' diyebileceğimiz, işte bu etikete sahip olan bir kardeşimizi şu an uğurluyoruz" şeklinde ifade etti.

'ÇOK DİK BAŞLI, DİK DURAN BİR ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK'

Şarkıcı Nükhet Duru ise, "Özel bir sanat emekçisini, çok dik başlı, dik duran bir arkadaşımızı kaybettik. Nur içinde yatsın diyorum" dedi.

BANU KIRBAĞ KİMDİR ?

Banu Kırbağ, Türk müziğinin özgün seslerinden biri olarak sanat dünyasında derin izler bırakmış bir ses sanatçısı, besteci ve aranjördür. 1951 yılında İstanbul'da doğan Kırbağ, müzikle tanışmasını lise yıllarında okul orkestrasında solistlik yaparak gerçekleştirdi. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda şan ve solfej eğitimi aldı. 1970'li yıllarda Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu müzik grubuyla sahneye çıkan sanatçı, kısa sürede solo kariyerine geçerek "Ölsem de Bir Kalsam da Bir" ve "Unutulur" gibi eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Sanat yaşamı boyunca hem yorumcu hem de üretici kimliğiyle öne çıkan Kırbağ, Türkiye'nin ilk kadın aranjörlerinden biri olarak müzik tarihine geçti. Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane'de aldığı armoni, kontrpuan ve düzenleme eğitimleriyle müzikal altyapısını güçlendirdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser ve etkinlikte yer alan sanatçı, aynı zamanda Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi unvanını da kazandı. Banu Kırbağ, hem sahne performansları hem de bestelediği şiirlerle Türk müziğine kalıcı katkılar sunmuş bir sanatçı olarak anılmaktadır.