İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika
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İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor

30.07.2022 12:22

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem, Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine tören düzenlenmesini vasiyet etmişti. Vasiyeti yerine getirilen sanatçı törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İrem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün hayatını kaybettiği hastaneden alınarak tören için AKM'ye getirildi. İrem'in cenazesi İBB zabıta tören taburu tarafından sahneye taşındı.

"TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİMİ FISILDAYACAĞIM"

Düzenlenecek tören öncesi, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde beklemeye başladı. İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı. Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Kendisiyle Berlin Festivali'nde beraber olduklarını söyleyen Volkan Okan da, "Benim için iyi bir ağabey, iyi bir dosttu. Ondan öğrendiğim çok şey var, bana karşı çok emeği var. Sözün bittiği yer çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir insan nasıl olur, onu tarif edemiyorum. Ruhen değerleri çok yüksek, kimseyi incitmek istemeyen, engin bilgilere sahip bir insandı" dedi. İlhan İrem, Bebek Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

İlhan İrem'in vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor
İlhan İrem'in vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor
İlhan İrem'in vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika

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