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Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Yüksel Uzel, 74 yaşında hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçının cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

07.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 16:23
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

KANSERLE MÜCADE EDİYORDU

Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel bu sabah vefat etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzel'in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

"ANNEM HAKKA YÜRÜDÜ"

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi: "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz."

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı Rizeli. Babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bırakan sanatçı 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nda korist olarak başladığı müzik kariyerine sayısız başarı sığdırdı. Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel'i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkarmıştı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyice Türk Sanat Müziği'ne yönelen Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı. Yüksel Uzel, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en sevdiği sanatçılardan biriydi.

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

1997'de yıllarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti. Bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'ye geldi. Johannesburg'da tanıyıp aşık olduğu iş insanı İhsan Börekçioğlu'yla evlenen Uzel'in Arzu adında bir de kızı oldu. Çift 2008'de ayrıldı.

Ancak Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika'da yaşamaya devam etti. Usta sanatçı geçen yıl verdiği bir röportajda "Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer" demişti.

Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Allah rahmet eylesin. Bir zamanlarda Semra Özalın papatyalarındandı. Dünya onada kalmadı. Bugünkü yalakalar bari ders alsa. Yanıtla 23 3

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