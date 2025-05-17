Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

İstanbul'da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

17.05.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 80 yaşında hayata veda eden 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Hazal', 'At' ve 'Balkaya' gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk için 16 yaşında iken ilk sahneye çıktığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, belgeselci-gazeteci kardeşi Nebil Özgentürk, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Özgentürk'ün salona getirilen cenazesi alkışlarla karşılanırken, sanatçı dostları, usta yönetmeni birer konuşmayla andı.

Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

"SANAT HAYATI BU SALONDA BAŞLADI"

Meslek benzerliği nedeniyle ağabeyiyle en fazla birlikte olan kardeşi olduğunu anlatan Nebil Özgentürk, "'Bir karanlıktan bir karanlığa gidiyoruz' derdi Yaşar Kemal ağabeyim. Bu tiyatroda başladı sanat hayatı ağabeyim, bu tiyatroda son buluyor sanki. Burada Nejat Uygur ile oyunlar oynamış 16-17 yaşlarında. Nejat Uygur, gençleri çok sever ve desteklermiş ağabeyim de onu çok severdi. Ağabeyim Adana'yı da Allah'ına kadar severdi" dedi.

Kızı Simay Özgentürk de babasının çok sevdiğini ağlayarak anlatıp, tabutuna kırmızı karanfil bıraktı. Törenin ardından Ali Özgentürk'ün cenazesi götürüldüğü Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Özgentürk, Yönetmen, İstanbul, Magazin, Tören, Adana, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı

14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Kastamonu’da Silahlı Kavga: 2 Ölü
Kastamonu'da Silahlı Kavga: 2 Ölü
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
19:09
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
18:23
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
17:47
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
17:43
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
17:28
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
17:22
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
16:44
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
16:39
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 15:11:37. #7.11#
SON DAKİKA: Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.