Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

İstanbul'da 80 yaşında hayata veda eden 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Hazal', 'At' ve 'Balkaya' gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk için 16 yaşında iken ilk sahneye çıktığı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, belgeselci-gazeteci kardeşi Nebil Özgentürk, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Özgentürk'ün salona getirilen cenazesi alkışlarla karşılanırken, sanatçı dostları, usta yönetmeni birer konuşmayla andı.

"SANAT HAYATI BU SALONDA BAŞLADI"

Meslek benzerliği nedeniyle ağabeyiyle en fazla birlikte olan kardeşi olduğunu anlatan Nebil Özgentürk, "'Bir karanlıktan bir karanlığa gidiyoruz' derdi Yaşar Kemal ağabeyim. Bu tiyatroda başladı sanat hayatı ağabeyim, bu tiyatroda son buluyor sanki. Burada Nejat Uygur ile oyunlar oynamış 16-17 yaşlarında. Nejat Uygur, gençleri çok sever ve desteklermiş ağabeyim de onu çok severdi. Ağabeyim Adana'yı da Allah'ına kadar severdi" dedi.

Kızı Simay Özgentürk de babasının çok sevdiğini ağlayarak anlatıp, tabutuna kırmızı karanfil bıraktı. Törenin ardından Ali Özgentürk'ün cenazesi götürüldüğü Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.