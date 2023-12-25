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12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı - Son Dakika
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12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı

2 günde 12 askerimiz şehit olurken oyuncu Hande Erçel'in tatilinden kareler yayınlaması bir de üzerine yılbaşı kutlaması yapması takipçilerin tepkisini çekti.

12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel\'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı
25.12.2023 - 07:49,  Güncelleme: 08:11
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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken oyuncu Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları yapması tepki çekti.

"DUYARSIZLIĞINDAN DOLAYI SENİ KINIYORUM"

Bambaşka Biri dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, 31,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Finlandiya tatilinden kareleri yayınlayarak "Kar, kış, güzellik" notunu yazdı. Erçel daha sonra da yılbaşı ağacının önünde köpekleri pozlar vererek "Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun 12 şehidimiz varken eğlenceli karelerini yayınlaması takipçilerini kızdırdı. Oyuncunun paylaşımına "Duyarsızlığından dolayı seni kınıyorum", "12 şehit varken paylaştıklarına bak" ve "12 eve ateş düştü, seni bu millet ünlü etti" yazılı yorumlar yağdı.

İşte Hande Erçel'in paylaşımına gelen yorumlar...

Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti
Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti
Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti
Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti
Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti
YORUMLAR (5)
  • Gerginyo : Mahalle yanarken saçını tarıyor Yanıtla 0 0
  • Tahsin Temur: Şu habercilere diyormki rica ediyorum sanatçı mı desem bilemedim çoluk çocuğu artık haber yapmayın bu ülkenin daha öncelikleri var Yanıtla 4 0
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Hande Erçel, Irak, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

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