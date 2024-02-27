Rol aldıkları dizi, film ve reklamlarla isimlerinden söz ettiren sanat camiasının en zenginleri açıklandı. Yayınlanan listeye göre film ve reklamların yanı sıra başrol olduğu Aile dizisiyle rolüyle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ listenin başında geldi.
Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu listesinin başında 15 milyon dolar yani 466 milyon TL'lik servetiyle Kıvanç Tatlıtuğ var. Onu 320 milyon TL'lik servetiyle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli geliyor. Listenin 3. sırasında ise 10 milyon dolar yani 311 milyon TL ile son yıllarda kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman bulunuyor.
Bambaşka Biri dizisindeki performansından dolayı eleştirilen Hande Erçel, 249 milyon TL'lik servetiyle Hande Erçel de listenin 4'üncüsü oldu. Listenin sonunda ise 186 milyon TL ile son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya geldi.
Son Dakika › Magazin › Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu! Listenin başında Kıvanç Tatlıtuğ var - Son Dakika
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