Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı - Son Dakika
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Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı

05.07.2022 10:53

Bir süredir beraber oldukları konuşulan oyuncu Tuvana Türkay ile kendisinden 14 yaş büyük iş insanı İzzet Antebi'nin aşkı belgelendi. Ünlü çift, önceki akşam Bodrum'da el ele görüntülendi. Tuvana Türkay, Antebi'nin elini tutarak magazin muhabirlerine poz verdi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve bu konuda açıklama yapmayan güzel oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi Bodrum Gündoğan'da objektiflere yansıdı.

EL ELE POZ VERDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Tuvana Türkay ve kendisinden 14 yaş büyük olan sevgilisi Antebi, karşılarında basın mensuplarını görünce kaçmak yerine poz vermeyi tercih etti. Sevgilisi ile bir iş görüşmesine gelen Tuvana Türkay, Antebi'nin elini tutarak poz verdi. Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi

AŞKIN TANIMINI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tuvana Türkay, aşkın kendisi için ne ifade ettiğini anlatırken "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz" demişti.

Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi
Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi
Oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisiyle el ele görüntülendi
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Tuvana Türkay, İzzet Antebi, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı - Son Dakika
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