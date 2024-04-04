İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci'nin yer aldığı dizi final yapıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci ve Ali Gündoğdu'nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi Salı gününden cumartesine alınmıştı. Ayvalık'ta çekilen dizi 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizi son olarak 80. bölümle ekrana gelmişti. Öte yandan dizinin nasıl bir final yapacağı ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Magazin › Üç Kız Kardeş dizisi final yapıyor - Son Dakika
Taş Kağıt Makas dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un hikayesi işlendi. Dizide avukatlar yaşanan duruma "Bir anne ve baba nasıl 17 yaşındaki çocuğuna araba verir" diyerek tepki gösteriyor.
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