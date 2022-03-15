Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor - Son Dakika

ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Somer'in Türkan'a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık'ın tepkisine yol açar. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söyler. Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine ikna eder kızını.

Ancak ertesi sabah Rüçhan'la yüz yüze görüşüp Somer'in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir.

Fatih'in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırmıştır. Artık kızları okula Sadık'ın götürmesi kızların tepkisine yol açar. Diğer yandan Nesrin'in "Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit falan ederse, alır kızları giderim buralardan!" sözleri üzerine Sadık, Fatih'in kendisinden para istediğini Nesrin'den saklar.