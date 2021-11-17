Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
17.11.2021 00:46
Show TV'nin yeni başlayan ve şimdiden büyük bir fenomen kitlesine sahip olan yapımı Üç Kuruş, izleyiciyi Romanların renkli hayatının içine çekiyor. Romanların müziğe ve dansa olan ilgileri sanat dünyasında da önemli yerlere gelmelerini sağlamış.
Yayın hayatına Show TV de başlayan Üç Kuruş dizisi kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'da yaşanan olayları izleyiciyle buluşturuyor. Şimdiden büyük fenomen kitlesi yakalayan dizi Roman kültürünün de daha yakından tanıtılmasını sağlıyor.
Show TV'nin başarılı yapımı Üç Kuruş dizinde dikkatleri üzerlerine çeken Romanlar sanat dünyası için de değerli insanlar yetiştiriyorlar.
İşte Türkiye'de ve Dünya'da Roman kültürünün yetiştirdiği sanatçılar....
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.11.2021 01:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri - Son Dakika