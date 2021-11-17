Üye Girişi
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri - Son Dakika

Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

17.11.2021 00:46
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

Show TV'nin yeni başlayan ve şimdiden büyük bir fenomen kitlesine sahip olan yapımı Üç Kuruş, izleyiciyi Romanların renkli hayatının içine çekiyor. Romanların müziğe ve dansa olan ilgileri sanat dünyasında da önemli yerlere gelmelerini sağlamış.

Yayın hayatına Show TV de başlayan Üç Kuruş dizisi kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'da yaşanan olayları izleyiciyle buluşturuyor. Şimdiden büyük fenomen kitlesi yakalayan dizi Roman kültürünün de daha yakından tanıtılmasını sağlıyor.

Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

Show TV'nin başarılı yapımı Üç Kuruş dizinde dikkatleri üzerlerine çeken Romanlar sanat dünyası için de değerli insanlar yetiştiriyorlar.

İşte Türkiye'de ve Dünya'da Roman kültürünün yetiştirdiği sanatçılar....

Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Türkan Şoray (Sinema sanatçısı)
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Kibariye (Ses sanatçısı)
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Hüsnü Şenlendirici (Klarnetçi)
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

Ebru Gündeş (Ses sanatçısı)

Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Sibel Can (Ses sanatçısı)
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Charlie Chaplin
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri
Jennifer Lopez
Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

Türkan Şoray, Ebru Gündeş, Kibariye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi 01:31 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular 01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri 00:50 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak 00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı 23:00 Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir 22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Son Dakika Haberleri
01:31 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin
01:30 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin         
01:32
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi         
00:56
Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
00:49
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş         
23:13
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 01:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement