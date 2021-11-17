Üç Kuruş dizisiyle dikkatleri üzerlerinde toplayan romanlar sanat dünyasında da rüzgar gibi esiyor! İşte Türkiye'nin Roman ünlüleri

Yayın hayatına Show TV de başlayan Üç Kuruş dizisi kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'da yaşanan olayları izleyiciyle buluşturuyor. Şimdiden büyük fenomen kitlesi yakalayan dizi Roman kültürünün de daha yakından tanıtılmasını sağlıyor.

Show TV'nin başarılı yapımı Üç Kuruş dizinde dikkatleri üzerlerine çeken Romanlar sanat dünyası için de değerli insanlar yetiştiriyorlar.

İşte Türkiye'de ve Dünya'da Roman kültürünün yetiştirdiği sanatçılar....



Charlie Chaplin