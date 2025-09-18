Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu - Son Dakika
Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu

18.09.2025 11:03
''Geniş Aile'' dizisinin ''Cevahir''i Ufuk Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncunun ilaçların yan etkisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İntihar iddialarını ise kardeşi net bir dille yalanladı.

"Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kalp ritmindeki düşüş sebebiyle tedavi altına alınan Özkan'ın dün öğle saatlerinde taburcu edildi. Şimdi ise Özkan'ın neden hastanelik olduğuna daire net bilgi geldi.

İLAÇLARIN YAN ETKİSİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili merak edilenlere dair ilk resmi açıklama da geldi. Özkan, TiyatroTR'nin hazırladığı basın duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçların yan etkisi sebebiyle bulantı ve ciltte lekelenmeler yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, Özkan'ın sağlık durumunun istikrara kavuştuğu ve taburcu edildiği, doktorlarının tavsiyesi üzerine bir süre dinleneceği ifade edildi.

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, halka açık sağlık sürecini başarıyla tamamlamış olup hastaneden taburcu edilmiştir. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle aldığı tedavi süresince kullandığı ilaçların yan etkileri sebebiyle bulantı ve ciltte lekelenmeler yaşamıştır. Bugün itibarıyla sağlık durumu istikrarlı olduğundan taburcu edilmiş ve dinlenmeye çekilmiştir. Mesleğini icra etmesine yönelik herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

İNTİHAR İDDİALARINA YANIT

Oyuncunun Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu yönünde çıkan haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak kardeşi Umut Özkan, iddiaları net bir şekilde reddetti:

"Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir; insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak."

HASTANE ÇIKIŞI İLK FOTOĞRAF

Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını da dün yaptı. "Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz" notuyla paylaşılan fotoğraf, hayranlarını sevindirdi.

