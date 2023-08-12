Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan, "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan, "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 13:37

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ufuk Özkan siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Hastanedeki tedavisi olumlu sonuçlanan ve taburcu edilen oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Benim Güzel Ailem' dizisiyle ekranlara dönüyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ufuk Özkan siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Hastanedeki tedavisi olumlu sonuçlanan ve taburcu edilen oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor.

AİLENİN DAYISI ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Fabrika Yapım imzalı "Benim Güzel Ailem" dizisiyle anlaştı. Özkan, ailenin dayısı "Adnan Gözüaçık" rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan'ın yaptığı dizinin 8. bölümünde kadroya dahil olacak.

Ufuk Özkan, siroz tedavisinin ardından 'Benim Güzel Ailem' dizisiyle ekranlara dönüyor

İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda siroz teşhisi konan ünlü oyuncu, organ nakli için sıraya girmişti. Sağlık Bakanı'nın desteğiyle ilaç tedavisine başlayan oyuncunun organ nakli olmasına gerek kalmamıştı. Özkan sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada "Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…" denilmişti.

Ufuk Özkan, siroz tedavisinin ardından 'Benim Güzel Ailem' dizisiyle ekranlara dönüyor
Ufuk Özkan, siroz tedavisinin ardından 'Benim Güzel Ailem' dizisiyle ekranlara dönüyor
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Ufuk Özkan, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan, 'Benim Güzel Ailem' dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan, "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
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