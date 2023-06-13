Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasından serbest bırakıldı

Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasından serbest bırakıldı

13.06.2023 14:52

Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şikayetçi olanın zararının giderilmesi ve şikayetinin geri alınması üzerine serbest bırakıldı. Akkuş'un, şikayetçiye 'Bentley' marka aracını verdiği iddia edildi.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş adamı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla dün İstanbul'da Havalimanında gözaltına alınmıştı. Ö.A. isimli şahsın Akkuş'un Şişli'de bulunan bir AVM'deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş'a teslim ettiği, Akkuş'un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

ZARARIN GİDERİLMESİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra gittiği Fransa'dan dönen Akkuş, İstanbul'da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.'nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, lüks arabasını vererek hapisten kurtuldu

ŞİKAYETİ GERİ ÇEKSİNLER DİYE LÜKS ARACINI VERDİ İDDİASI

Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş ve iki çalışanı karşı tarafla anlaşarak şikayetleri çekmesi karşılığında şikayetçi Ö.A'ya milyonluk "Bentley" marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.'nün aldığı lüks otomobil karşılığında şikayetini geri çekti öne sürüldü. Akkuş'un adliyeden çıkarken kendisinden şikayetçi olanın akrabalarıyla tokalaştığı görüldü. Aralarında geçen kısa konuşmanın ardından Uğur Akkuş avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılırken Ö.A'nın akrabaları Akkuş'tan aldıkları öne sürülen 'Bentley' marka lüks araçla adliyeden ayrıldı.

Gözaltına alınan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, lüks arabasını vererek hapisten kurtuldu
Gözaltına alınan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, lüks arabasını vererek hapisten kurtuldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasından serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasından serbest bırakıldı - Son Dakika
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