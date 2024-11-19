Uğur Akkuş'un ''Her şey maddiyatmış'' sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uğur Akkuş'un ''Her şey maddiyatmış'' sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt

Geniş Video İzle

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 5 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldı. Akkuş'un ''Meğer her şey para ve maddiyatmış'' diyerek boşanma davası açması sonrası Ebru Şallı ilk kez konuştu. Şallı, ''Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir'' ifadelerini kullandı.

19.11.2024 14:06  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski manken, sunucu Ebru Şallı'nın, 2019 yılında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş ile ayrıldığı iddiaları uzun süredir magazin gündemindeydi. Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını açıkladı.

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile ayrılığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

Ebru Şallı da aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasını yaptı.

ŞALLI'DAN AKKUŞ'UN SÖZLERİNE İLK YANIT

Şallı, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Aramızda Kalmasın'a açıklama yapan Şallı "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur Bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" ifadelerini kullandı.

Şallı, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleriyle ilgili "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu! Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" dedi. Şallı'nın sakin söylemleri sosyal medyada kullanıcılardan alkış alırken, "Bravo! Çirkinleşmeye gerek yok" yorumları yapıldı.

Uğur Akkuş\'un \'\'Her şey maddiyatmış\'\' sözlerine Ebru Şallı\'dan ilk yanıt

Sosyal Medya, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, 3-sayfa, Magazin, Medya, Akkuş, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uğur Akkuş'un ''Her şey maddiyatmış'' sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    elde edemediğin şey aşktır elde ettikten sonra aşk biter heyecan biter dünyanın en güzeli olsa bile 3 günde doyar insanglu 9 1 Yanıtla
  • Muzaffer Abut:
    Adamın paralarını yemiş şimdi tabiiki susacak ne desin 7 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Günaydın Yeni mi anladın Ben şu an yalnızsam parasızlıktan param olsa Benim de yanımda karılar olurdu 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Uğur Akkuş'un ''Her şey maddiyatmış'' sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.